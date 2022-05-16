Кто может заменить Жириновского на посту главы ЛДПР

40 дней без Жириновского: политологи назвали кандидатов на пост главы ЛДПР
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
На следующей неделе состоится съезд ЛДПР, на котором выберут нового лидера партии. Собрание либерал-демократов впервые пройдет без основателя и бессменного лидера партии Владимира Жириновского. «Вечерняя Москва» поговорила с политологами о том, кто может возглавить одну из старейших политических организаций современной России.
Опрошенные «ВМ» эксперты полагают, что основной кандидат на пост главы ЛДПР — Леонид Слуцкий. Именно его назначили исполняющим обязанности руководителя фракции партии после смерти Жириновского. Кроме того, Слуцкий является председателем комитета Госдумы по международным делам.
— Вполне возможно, что изберут инерционный сценарий, то есть партию возглавит тот, кто сейчас исполняет обязанности главы. Слуцкий человек известный и статусный, в партии он давно, так что у него довольно высокие шансы, — рассказал «ВМ» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
В беседе с «ВМ» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал Слуцкого «консенсусным человеком для власти», а также обратил внимание на то, что он «недаром входил в переговорную делегацию по Украине».
Еще один претендент на пост главы ЛДПР — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Макаркин полагает, что его шансы не столь высоки, так как «одновременно быть главой федеральной партии и губернатором одного из наиболее сложных и удаленных от Москвы регионов крайне затруднительно». Таким образом, в случае избрания лидером партии Дегтяреву придется оставить губернаторский пост, что повлечет за собой новые выборы главы региона.
По мнению Журавлева, за лидерство в ЛДПР будет бороться и второй губернатор от партии — Алексей Островский, возглавляющий Смоленскую область. Для обоих руководителей регионов, как отмечает собеседник «ВМ», предпочтительнее пост главы ЛДПР.
— Губернаторы, конечно же, захотят стать лидерами партии, особенно Дегтярев, — рассказывает Журавлев. — Он фанатично предан Жириновскому и готов продолжать его дело. Разумеется, если Жириновский успел завещать свое дело кому-то другому, то Дегтярев против этого решения не пойдет.
Среди потенциальных лидеров партии политологи также называют депутата Андрея Лугового. По словам собеседников «ВМ», он человек с именем, «тесно связан с силовыми структурами» и не раз выходил из сложных ситуаций.
Есть среди кандидатов на пост главы ЛДПР и «темная лошадка» — 40-летний Ярослав Нилов, председательствующий в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как полагает Журавлев, против Нилова может сыграть его возраст: молодой лидер может не устроить более опытных, старших партийцев.
Новый глава ЛДПР, кем бы он ни был, не сможет в полной мере заменить Жириновского, полагает Макаркин:
— Жириновский один такой. Ни Слуцкий, ни Луговой, ни тем более Дегтярев не обладают такой харизмой и энергетикой, как Жириновский. Поэтому найти ему адекватную замену невозможно.
Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Лидеру либерал-демократов было 75 лет. После кончины Жириновского в ЛДПР заявили, что в течение 40 дней не будут обсуждать кадровые вопросы. По истечении этого срока стало известно, что съезд партии, на котором изберут нового лидера, запланирован на 27 мая.