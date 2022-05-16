Кто может заменить Жириновского на посту главы ЛДПР

Фото: Пресс-служба Госдумы

На следующей неделе состоится съезд ЛДПР, на котором выберут нового лидера партии. Собрание либерал-демократов впервые пройдет без основателя и бессменного лидера партии Владимира Жириновского. «Вечерняя Москва» поговорила с политологами о том, кто может возглавить одну из старейших политических организаций современной России.

Опрошенные «ВМ» эксперты полагают, что основной кандидат на пост главы ЛДПР — Леонид Слуцкий. Именно его назначили исполняющим обязанности руководителя фракции партии после смерти Жириновского. Кроме того, Слуцкий является председателем комитета Госдумы по международным делам.

— Вполне возможно, что изберут инерционный сценарий, то есть партию возглавит тот, кто сейчас исполняет обязанности главы. Слуцкий человек известный и статусный, в партии он давно, так что у него довольно высокие шансы, — рассказал «ВМ» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

В беседе с «ВМ» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал Слуцкого «консенсусным человеком для власти», а также обратил внимание на то, что он «недаром входил в переговорную делегацию по Украине».

Еще один претендент на пост главы ЛДПР — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Макаркин полагает, что его шансы не столь высоки, так как «одновременно быть главой федеральной партии и губернатором одного из наиболее сложных и удаленных от Москвы регионов крайне затруднительно». Таким образом, в случае избрания лидером партии Дегтяреву придется оставить губернаторский пост, что повлечет за собой новые выборы главы региона.

По мнению Журавлева, за лидерство в ЛДПР будет бороться и второй губернатор от партии — Алексей Островский, возглавляющий Смоленскую область. Для обоих руководителей регионов, как отмечает собеседник «ВМ», предпочтительнее пост главы ЛДПР.

— Губернаторы, конечно же, захотят стать лидерами партии, особенно Дегтярев, — рассказывает Журавлев. — Он фанатично предан Жириновскому и готов продолжать его дело. Разумеется, если Жириновский успел завещать свое дело кому-то другому, то Дегтярев против этого решения не пойдет.

Среди потенциальных лидеров партии политологи также называют депутата Андрея Лугового. По словам собеседников «ВМ», он человек с именем, «тесно связан с силовыми структурами» и не раз выходил из сложных ситуаций.

Есть среди кандидатов на пост главы ЛДПР и «темная лошадка» — 40-летний Ярослав Нилов, председательствующий в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как полагает Журавлев, против Нилова может сыграть его возраст: молодой лидер может не устроить более опытных, старших партийцев.

Новый глава ЛДПР, кем бы он ни был, не сможет в полной мере заменить Жириновского, полагает Макаркин:

— Жириновский один такой. Ни Слуцкий, ни Луговой, ни тем более Дегтярев не обладают такой харизмой и энергетикой, как Жириновский. Поэтому найти ему адекватную замену невозможно.

1/15 1996 год / Фото: РИА Новости 2/15 На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости 3/15 2003 год / Фото: РИА Новости 4/15 Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора №6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости 5/15 Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости 6/15 2010 год / Фото: РИА Новости 7/15 1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС 8/15 Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС 9/15 1992 год / Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС 10/15 Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин 11/15 Во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев 12/15 Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов 13/15 Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин 14/15 Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин 15/15 1997 год / Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Лидеру либерал-демократов было 75 лет. После кончины Жириновского в ЛДПР заявили, что в течение 40 дней не будут обсуждать кадровые вопросы. По истечении этого срока стало известно, что съезд партии, на котором изберут нового лидера, запланирован на 27 мая.