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40 дней без Жириновского: политологи назвали кандидатов на пост главы ЛДПР

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Кто может заменить Жириновского на посту главы ЛДПР
Фото: Пресс-служба Госдумы

На следующей неделе состоится съезд ЛДПР, на котором выберут нового лидера партии. Собрание либерал-демократов впервые пройдет без основателя и бессменного лидера партии Владимира Жириновского. «Вечерняя Москва» поговорила с политологами о том, кто может возглавить одну из старейших политических организаций современной России.

Опрошенные «ВМ» эксперты полагают, что основной кандидат на пост главы ЛДПР — Леонид Слуцкий. Именно его назначили исполняющим обязанности руководителя фракции партии после смерти Жириновского. Кроме того, Слуцкий является председателем комитета Госдумы по международным делам.

— Вполне возможно, что изберут инерционный сценарий, то есть партию возглавит тот, кто сейчас исполняет обязанности главы. Слуцкий человек известный и статусный, в партии он давно, так что у него довольно высокие шансы, — рассказал «ВМ» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

В беседе с «ВМ» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал Слуцкого «консенсусным человеком для власти», а также обратил внимание на то, что он «недаром входил в переговорную делегацию по Украине».

Еще один претендент на пост главы ЛДПР — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Макаркин полагает, что его шансы не столь высоки, так как «одновременно быть главой федеральной партии и губернатором одного из наиболее сложных и удаленных от Москвы регионов крайне затруднительно». Таким образом, в случае избрания лидером партии Дегтяреву придется оставить губернаторский пост, что повлечет за собой новые выборы главы региона.

По мнению Журавлева, за лидерство в ЛДПР будет бороться и второй губернатор от партии — Алексей Островский, возглавляющий Смоленскую область. Для обоих руководителей регионов, как отмечает собеседник «ВМ», предпочтительнее пост главы ЛДПР.

— Губернаторы, конечно же, захотят стать лидерами партии, особенно Дегтярев, — рассказывает Журавлев. — Он фанатично предан Жириновскому и готов продолжать его дело. Разумеется, если Жириновский успел завещать свое дело кому-то другому, то Дегтярев против этого решения не пойдет.

Среди потенциальных лидеров партии политологи также называют депутата Андрея Лугового. По словам собеседников «ВМ», он человек с именем, «тесно связан с силовыми структурами» и не раз выходил из сложных ситуаций.

Есть среди кандидатов на пост главы ЛДПР и «темная лошадка» — 40-летний Ярослав Нилов, председательствующий в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как полагает Журавлев, против Нилова может сыграть его возраст: молодой лидер может не устроить более опытных, старших партийцев.

Новый глава ЛДПР, кем бы он ни был, не сможет в полной мере заменить Жириновского, полагает Макаркин:

— Жириновский один такой. Ни Слуцкий, ни Луговой, ни тем более Дегтярев не обладают такой харизмой и энергетикой, как Жириновский. Поэтому найти ему адекватную замену невозможно.

1996 год / Фото: РИА Новости
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1996 год / Фото: РИА Новости
На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости
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На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости
2003 год / Фото: РИА Новости
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2003 год / Фото: РИА Новости
Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора №6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора №6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости
Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости
2010 год / Фото: РИА Новости
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2010 год / Фото: РИА Новости
1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС
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1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС
Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС
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Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС
1992 год / Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
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1992 год / Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
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Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
Во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев
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Во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев
Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов
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Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов
Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
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Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин
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Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин
1997 год / Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС
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1997 год / Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Лидеру либерал-демократов было 75 лет. После кончины Жириновского в ЛДПР заявили, что в течение 40 дней не будут обсуждать кадровые вопросы. По истечении этого срока стало известно, что съезд партии, на котором изберут нового лидера, запланирован на 27 мая.

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