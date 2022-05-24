Украинские боевики заминировали единственный выход из порта Херсона

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Работа торгового порта в Херсоне оказалась заблокирована по причине заминирования единственного выхода в воды Черного моря украинскими боевиками. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

— Заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, — рассказал он.

Стремоусов добавил, что открыть порт в настоящее время не представляется возможным, как и запустить хождение торговых судов по Днепру.

Он подытожил, что порт будет открыт, когда российские войска полностью освободят Очаков и Николаевскую область от националистов, передает РИА Новости.

11 мая Стремоусов заявил, что Херсонская область обратится к российским властям с просьбой включить регион в состав Российской Федерации. По его словам, город Херсон является Россией. Кроме того, на территории области не будет создаваться народная республика или же проводиться референдум.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит решение жителей Херсонской области. Она подчеркнула, что власти и народ области не должны оглядываться на Киев и украинские нацбатальоны во время принятия своего решения.