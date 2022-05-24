ВОЗ и Красный Крест перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные лекарства

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановили поставки жизненно важных лекарств для диабетиков и больных ВИЧ и СПИДом в ДНР и ЛНР. Об этом стало известно во вторник, 24 мая.

О приостановке поставок глав Минздравов ДНР и ЛНР поставили в известность главные врачи профильных клиник Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно оценкам специалистов, пациенты в скором времени могут остаться без необходимых для выживания лекарств, передает РИА Новости.

Накануне Международный комитет Красного Креста признал задержку с предоставлением ответа на запрос уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о российских военнопленных на Украине. Во вторник, 24 мая, пресс-служба организации все же пообещала предоставить его в самые кратчайшие сроки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.