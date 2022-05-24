Стилист перечислила старящие женщину предметы гардероба

Фото: Вечерняя Москва

Некоторые предметы женского гардероба способны визуально состарить ее обладательницу. Об этом рассказала стилист Эрин Басби.

По словам эксперта, к таким вещам относятся брюки длиной три четверти, которые зрительно уменьшают рост и делают ноги непропорциональными. Аналогичными свойствами обладают брюки с карманами на бедрах, а также блузки с неправильными рукавами, добавила она.

Басби призвала также отказаться от пестрых принтов. Такая одежда, по ее мнению, прибавляет визуально не только лишний объем, но и возраст. Альтернативой кричащим расцветкам могут стать цветочные мотивы и горошек.

Стилист также отметила несовременность капроновых колготок телесного цвета. Людям, которые не придерживаются строгого дресс-кода, она посоветовала отказаться от их ношения и уделить больше внимания увлажнению кожи ног, пишет Lenta.ru.

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