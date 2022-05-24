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Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Антон Махов
Город
Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Фото: patriarchia.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

— Следуя примеру Вашего небесного покровителя, вы являете собой вдохновляющий образец служения вере и отечеству. Ваши дела и помыслы наполнены неустанной заботой о нравственном здоровье чад церкви. Невозможно переоценить вашу роль в укреплении межконфессионального мира и согласия в нашей стране, — отметил Собянин.

В день тезоименитства Патриарха Кирилла, 24 мая, совершается празднование в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — православных монахов, создавших славянскую азбуку в IX веке.

Исторически тезоименитством называли день именин высокопоставленных особ, позже это слово стали употреблять в отношении именин православных патриархов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Исполняющий обязанности председателя финансово-хозяйственного управления РПЦ иеромонах Ермоген (Бурыгин) ранее сообщил, что больше 20 храмов будут введены в эксплуатацию в столице до конца 2022 года. В период с 2022 по 2023 год планируется разработать проектную документацию еще для 33 объектов, а в этом году планируют закончить 14 из них.

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