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Дерматолог назвала причины появления сосудистых звездочек на коже

Лейла Алиева
Общество
Дерматолог назвала причины появления сосудистых звездочек на коже
Фото: pexels.com/cottonbro

Дерматолог и косметолог Анна Карпова рассказала о причинах появления на коже сосудистых звездочек.

По ее словам, капиллярная сеточка (сосудистые звездочки) может появляться у людей разного возраста и пола на разных участках кожи. При этом разрастания поверхностных мелких сосудов могут быть врожденными или же приобретенными.

— Наиболее распространенной причиной появления сосудистых звездочек на теле считается чрезмерное злоупотребление солнечным излучением. Избыточное УФ-излучение, попадающее на незащищенную кожу, приводит к негативным процессам, в том числе и разрастанию на ней поверхностной сосудистой сетки, — рассказала Карпова.

Еще одна причина появления сосудистых звездочек — травма кожи. Также провоцируют появление сосудистых звездочек и гормональные изменения в организме: беременность, прием контрацептивов.

В группе риска оказываются люди с больной печенью — гепатозом, циррозом, гепатитом, а также курильщики, пишет сайт «Доктор Питер».

До этого врач-дерматолог Мэри Шеу назвала несколько способов, которые помогут избавиться от акне.

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