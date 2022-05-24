Движение поездов на Филевской линии восстановили

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Россия, Москва, Филёвская линия, метро Александровский сад Карта всех событий

На Филевской линии метрополитена восстановили движение поездов. Об этом сообщила во вторник, 24 мая, пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение на Филевской линии восстановлено и вводится в график, — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Филевской линии приостановили из-за человека на пути. Движения поездов не было от станции «Александровский сад» до станции «Багратионовская». В обратную сторону составы ходили с увеличенными интервалами.

23 мая на участке Замоскворецкой линии московского метро не было движения поездов из-за человека на пути. Изменения затронули промежуток между станциями «Алма-Атинская» и «Автозаводская».

14 мая из-за человека на пути было приостановлено движение на Кольцевой линии московского метро по часовой стрелке. Через несколько минут после произошедшего дептранс сообщил, что движение поездов было восстановлено и вводится в соответствие с графиком.