«Быть крысой — это стремно»: Бузова устроила скандал на премии журнала

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица и телеведущая Ольга Бузова устроила скандал на премии журнала MODA Topical. Мероприятие организовала модель Оксана Федорова. Видео с пламенной речью знаменитости появилось в Telegram-канале «НеМалахов-сливки».

В какой-то момент артистка вышла на сцену, после чего ее буквально понесло. В зале в этот момент находилась новая девушка ее экс-возлюбленного блогера Давида Манукяна певица Мари Краймбрери.

— Я хочу сказать, что это в тренде — дружить. Это в тренде — не изменять. Это в тренде — не изменять своим женам. Это в тренде — не быть крысой и не встречаться с бывшими своих молодых людей. Быть крысой — это стремно. Быть шлюхой — это позор. Быть мудаком — это отстой. Я за самые настоящие тренды. За любовь, за ценности, за семью, — заявила певица.

Бузова и Манукян полтора года были вместе. Они расстались со скандалом. Телеведущая обвиняла блогера в изменах и рукоприкладстве.

Бузовой сделали предложение руки и сердца на публике в Сочи. Певица и телеведущая на днях была в Сочи. Она совместила отдых и работу. 21 мая артистка приняла участие в спектакле «Мужчина нарасхват» в концептуальном театре «В игре», который находится в игорной зоне «Красная Поляна». После постановки ее ждал сюрприз.