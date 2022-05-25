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Вице-мэр Ракова сообщила о закупке по офсетным контрактам лекарств на 2022 год почти на 1,3 миллиарда рублей

Араз Салехов
Город
Вице-мэр Ракова сообщила о закупке по офсетным контрактам лекарств на 2022 год почти на 1,3 миллиарда рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице объявили о закупке лекарств почти на 1,3 миллиарда рублей по офсетным контрактам на текущий год. Об этом в среду, 25 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Нашими партнерами в рамках контрактов с начала 2022 года уже поставлено около 85 тысяч упаковок различных лекарственных средств в медорганизации Департамента здравоохранения Москвы на сумму около 600 миллионов рублей. Препараты были поставлены по таким нозологиям, как рассеянный склероз, онкология и онкогематология, неврология, ревматология, и другие, — отметила она.

При этом заммэра напомнила, что в 2017 году столичный регион стал первым в России регионом, который начал заключать офсетные контракты с инвесторами в сфере производства фармацевтической продукции, медицинских изделий и продуктов питания для молочных кухонь, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В конце марта власти города объявили о мерах поддержки фармотрасли с целью ускорить процесс импортозамещения на фоне антироссийских санкций. Так, Москва поддержит проведение клинических исследований лекарственных препаратов и апробацию расходных материалов на базе столичных больниц, а также расширят офсетные контракты с фармацевтическими производителями.

Медицина Анастасия Ракова Москва
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