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Фиалки расцвели на природных территориях столицы

Араз Салехов
Город
Фиалки расцвели на природных территориях столицы
Фото: https://pixabay.com/ru

На природных территориях Москвы расцвели фиалки. Об этом в среду, 25 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— На природных территориях Москвы сейчас продолжается активное цветение растений. Специалисты комплексного заказника «Зеленоградский» ГПБУ «Мосприрода» обнаружили прекрасный цветок — фиалку удивительную, — говорится в сообщении.

Произрастают фиалки на лугах, опушках, под пологом разреженных лесов, в зарослях кустарника, на полянах и по берегам водоемов. Разные виды фиалок, как уточняется, внесены как в Красную книгу Москвы, так и в надзорный список Красной книги столицы, в связи с этим их запрещено срывать, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в районе Фили-Давыдково появились первые ростки подснежников. Растения такого вида имеют свойство переносить резкие перепады температуры и обычно распускаются под конец марта — в начале апреля. Период цветения подснежников длится всего несколько недель.

Также стало известно о цветении сакуры в Бирюлевском дендропарке. К слову, лепестки растения могут опасть всего через несколько часов после раскрытия бутона.

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