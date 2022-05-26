Пьяный мужчина в центре Москвы откусил приятелю часть уха

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Россия, Москва, Водопроводный переулок Карта всех событий

Сотрудники столичной полиции начали проверку по факту нападения на мужчину в Мещанском районе. Об этом сообщил в четверг, 26 мая, агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что в полицию обратился житель столицы 1963 года рождения и заявил, что в Водопроводном переулке его избил и покусал знакомый.

Прибывшие на место оперативники опросили заявителя. Он пояснил, что во время распития спиртного между ним и приятелем произошла ссора. В результате конфликта знакомый откусил заявителю кусок уха, уточнил источник агентства.

Бригада скорой помощи отвезла пострадавшего в больницу. В настоящее время правоохранители выясняют подробности случившегося.

19 мая сообщалось, что москвич жестоко избил 67-летнего знакомого, которого намеревался ограбить. Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на улице Теплый Стан. Во время распития спиртных напитков хозяин жилища рассказал, что недавно продал загородный дом.