«Должен отречься»: сын Ефремова рассказал о реакции на тюремный срок отца

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Сын актера Михаила Ефремова Никита уже второй год живет под постоянным прессингом из-за ситуации с отцом. Он осознал, что произошло, только через несколько дней после ДТП. Ефремов-младший рассказал о своих чувствах и эмоциях после трагедии.

— У меня отец в тюрьме, процесс транслировался на всю страну. Это было большое для меня переживание, шок, — сказал он.

По словам сына актера, пресса и общественность пытались добиться комментариев, спрашивали про именитого родителя и требовали публичного выступления. Ефремов-младший столкнулся с активным прессингом для всей семьи.

— Выбери что-то, скажи, ты должен так поступить, ты должен это, разделись, откажись от этого или, наоборот, согласись. Он должен бежать его спасать! Нет, он должен отречься! Он должен сделать то, он должен сделать это, — добавил актер.

В постоянном стрессе Ефремову было тяжело что-либо донести до своих зрителей и собраться с мыслями. Однако в непростой период, по его словам, ему помогли работа и медитация, передает StarHit.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.