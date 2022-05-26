Губернатор Подмосковья допустил возвращение покинувших российский рынок иностранных компаний

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Большинство иностранных компаний продолжили работать в Подмосковье, а те, которые ушли или приостановили процесс, могут вернуться. Такое предположение озвучил губернатор региона Андрей Воробьев.

— У меня была отдельная встреча с иностранными компаниями. Не буду называть их марки, имена. Но очевидно — все они хотят продолжать работать. И даже если, смею предположить, сейчас кому-то продают, нельзя исключать, что с обратным опционом, то есть с возможностью вернуться, — объяснил губернатор.

Воробьев напомнил, что на территории Подмосковья до 2022 года работало 186 зарубежных компаний. Закрыли производство всего 4-5, а девять приостановили процессы.

По его словам, зарубежные компании всегда были визитной карточкой области. Он выразил надежду на то, что они и дальше будут работать в регионе, так как они обеспечивали жителей рабочими местами, имели хорошие экономические показатели, передает «360».

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать обучение для желающих открыть свой бизнес.