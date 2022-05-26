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Губернатор Подмосковья допустил возвращение покинувших российский рынок иностранных компаний

Ирина Игнатенко
Общество
Губернатор Подмосковья допустил возвращение покинувших российский рынок иностранных компаний
Фото: mosreg.ru

Большинство иностранных компаний продолжили работать в Подмосковье, а те, которые ушли или приостановили процесс, могут вернуться. Такое предположение озвучил губернатор региона Андрей Воробьев.

— У меня была отдельная встреча с иностранными компаниями. Не буду называть их марки, имена. Но очевидно — все они хотят продолжать работать. И даже если, смею предположить, сейчас кому-то продают, нельзя исключать, что с обратным опционом, то есть с возможностью вернуться, — объяснил губернатор.

Воробьев напомнил, что на территории Подмосковья до 2022 года работало 186 зарубежных компаний. Закрыли производство всего 4-5, а девять приостановили процессы.

По его словам, зарубежные компании всегда были визитной карточкой области. Он выразил надежду на то, что они и дальше будут работать в регионе, так как они обеспечивали жителей рабочими местами, имели хорошие экономические показатели, передает «360».

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать обучение для желающих открыть свой бизнес.

Подмосковье Андрей Воробьев зарубежные бренды
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