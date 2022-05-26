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Мэр Москвы сообщил, что кризис в России может стать временем возможностей

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Город
Мэр Москвы сообщил, что кризис в России может стать временем возможностей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кризисное время может стать временем возможностей для России. Такое мнение он выразил в четверг, 26 мая, в ходе выступления на суперфинале конкурса «Лидеры России».

— Россия — страна возможностей. Каждый кризис — это не только проблемы, но и возможности. Если исходить из этой формулы, то Россия — не только страна возможностей, но и кризисов, проблем, войн, революций, и потом страна возможной в конечном счете победы, — отметил глава города.

Он добавил, что страна сможет выстоять под тем санкционным давлением, которое наблюдается в настоящее время, передает РИА Новости.

Сергей Собянин 24 мая сообщил, что правительство столицы снизит ставку по льготным кредитам для предприятий и организаций реального сектора экономики с 11 до 9 процентов, для предприятий строительной отрасли — с 12 до 9 процентов. Льготные кредиты доступны для столичных предприятий и организаций, которые работают в сферах обрабатывающей промышленности, образования, здравоохранения, предоставления гостиничных и социальных услуг и так далее.

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