«Один из них — незаконный»: экономист РАН назвал два сценария разморозки активов ЦБ РФ

Фото: moscow-live

Страны Евросоюза заморозили активы Центробанка (ЦБ) России примерно на 23 миллиарда евро. Дальнейшая судьба этих средств может развиваться по двум сценариям, один из которых незаконный. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.

По его словам, перспективы разморозки российских золотовалютных резервов туманны, поскольку все зависит от развития политической и военной ситуации. Один из возможных сценариев — возврат средств России после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.

— ЦБ уже заявлял о намерении судиться из-за заморозки этих активов, — напоминает Бажан. — Однако возможность разрешения проблемы в судебном порядке не столь очевидна. Вероятно, через какое-то время после окончания СВО эти средства можно будет вернуть.

Второй сценарий развития ситуации — полное изъятие всех замороженных средств в пользу ЕС, отмечает собеседник «ВМ»:

— Такой вариант, безусловно, возможен. Однако важно понимать, что подобное изъятие совершенно незаконно. То есть с юридической точки зрения в будущем, скажем, через 10 лет, Россия все равно будет иметь право востребовать эти деньги.

В прошлом ЕС не практиковал столь масштабные заморозки средств какой-либо страны, подчеркивает эксперт. Этот факт указывает на то, что подобный шаг ЕС в отношении РФ согласован с США. Для последних заморозка активов другой страны — «оружие», посредством которого оказывается давление.

Страны Запада заморозили активы ЦБ в рамках санкций, которые были введены в ответ на российскую спецоперацию на Украине. В марте министр финансов России Антон Силуанов заявил о заморозке около 300 миллиардов долларов, что составляет немногим менее половины от всех резервов ЦБ. В апреле глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ намерен оспаривать заморозку резервов в суде.