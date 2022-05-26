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Басурин сообщил, что не менее трех украинских боевиков сдались на «Азовстали»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Басурин сообщил, что не менее трех украинских боевиков сдались на «Азовстали»
Фото: Скриншот Youtube News-Front

Еще не меньше трех украинских военных сдались в плен на территории мариупольского завода «Азовсталь». Об этом в четверг, 26 мая, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Насколько я понял, там (на территории «Азовстали» — прим. «ВМ») трое или четверо (человек — прим. «ВМ»), которые были вынуждены сдаться в плен, потому что дальше они уже не могли прятаться, — заявил он.

По словам Басурина, совсем скоро будет понятно, сколько человек осталось на заводе. Об этом заместитель начальника рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сдавшиеся в плен украинские солдаты рассказали, что им приказывали стрелять по мирным жителям. По словам российского постпреда, все те, кто совершал военные преступления против мирного населения, рано или поздно предстанут перед законом. Небензя заявил, что российская специальная военная операция показала, насколько циничными могут быть преступления властей Украины.

17 мая стало известно, что Следственный комитет России (СК РФ) допросит сдавшихся украинских боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

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