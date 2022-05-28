Горожанам расскажут, как открыть фитнес-студию в столице

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В период с 30 мая по 3 июня в столице пройдет онлайн-курс для представителей фитнес-индустрии, в ходе которого расскажут, как можно открыть свою спортивную студию. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Занятия пройдут в рамках бесплатного образовательного проекта «Стартап-школа МБМ». За пять дней будущих предпринимателей научат, как открыть частную фитнес-студию с нуля. Полученные знания участники используют при открытии своего дела, — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

При этом он добавил, что обучение проходит на ежедневной основе. Сама программа курса «Стартап-школа MБM для фитнес-индустрии» состоит из пяти вебинаров. Они будут начинаться в 15:00. Для участия горожанам необходимо зарегистрироваться.

Организацией события занимаются ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) и Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В пятницу, 27 мая, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что за десять лет работы специалисты проекта МБМ провели 820 тысяч бесплатных консультаций и десять тысяч мероприятий.