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«Большая европейская семья» устала от давления Вашингтона, который принуждает своих партнеров по НАТО всячески поддерживать Украину. И список стран, выступающих за прекращение боевых действий вскоре расширится. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев, комментируя новость о том, что некоторые страны Европы начали пересматривать позицию касательно Украины.

По словам эксперта, континентальная Европа, которая «всегда свысока смотрела на Украину», не испытывала никогда особого восторга от этой страны. Кроме того, европейцы так устали от украинского кризиса, что никакое давление США им уже не страшно:

— Да и развертывание украинского кризиса приводит к усилению Польши и ослаблению старой Европы, что тоже очень не нравится тем же Германии, Франции и Италии. Это уже вопрос не украинской, а европейской геополитики.

Эксперт отметил, что к числу стран, которые перестанут поддерживать Украину, примкнут Испания, Португалия и другие государства, расположенные западнее Германии.

— Продолжат всячески поддерживать Украину чехи, поляки, прибалты и болгары, — заключил политолог.

При этом, по словам Журавлева, Вашингтон, Варшава и прибалтийские государства продолжат педалировать продолжение боевых действий.

А политолог, генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как украинский кризис влияет на состояние экономики ЕС. По его мнению, серьезные экономические проблемы назревают не только в Европе, но и во всем мире.