Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Устали от давления США»: политолог назвал страны, которые могут отвернуться от Украины

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Ситуация в Донбассе
Политика
«Устали от давления США»: политолог назвал страны, которые могут отвернуться от Украины
Фото: flickr/nato

«Большая европейская семья» устала от давления Вашингтона, который принуждает своих партнеров по НАТО всячески поддерживать Украину. И список стран, выступающих за прекращение боевых действий вскоре расширится. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев, комментируя новость о том, что некоторые страны Европы начали пересматривать позицию касательно Украины.

По словам эксперта, континентальная Европа, которая «всегда свысока смотрела на Украину», не испытывала никогда особого восторга от этой страны. Кроме того, европейцы так устали от украинского кризиса, что никакое давление США им уже не страшно:

— Да и развертывание украинского кризиса приводит к усилению Польши и ослаблению старой Европы, что тоже очень не нравится тем же Германии, Франции и Италии. Это уже вопрос не украинской, а европейской геополитики.

Эксперт отметил, что к числу стран, которые перестанут поддерживать Украину, примкнут Испания, Португалия и другие государства, расположенные западнее Германии.

— Продолжат всячески поддерживать Украину чехи, поляки, прибалты и болгары, — заключил политолог.

При этом, по словам Журавлева, Вашингтон, Варшава и прибалтийские государства продолжат педалировать продолжение боевых действий.

А политолог, генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как украинский кризис влияет на состояние экономики ЕС. По его мнению, серьезные экономические проблемы назревают не только в Европе, но и во всем мире.

Украина США Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте