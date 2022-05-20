Где США возьмут деньги на помощь Украине

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На этой неделе Сенат США одобрил законопроект о выделении 40 миллиардов долларов на помощь Украине. После этого сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что в стране нет указанной суммы, так что ее придется брать в долг у Китая. О том, действительно ли Вашингтон не обладает обещанными Киеву деньгами и поможет ли Пекин своему заокеанскому соседу, — в материале «Вечерней Москвы».

Часть опрошенных «ВМ» экспертов полагают, что ситуация, при которой Соединенные Штаты пойдут на внешний заем для оказания помощи Украине, наиболее вероятна. На это, в частности, указывает дефицитность бюджета страны.

— США все время живут в долг и все время занимают средства, так что ничего удивительного здесь нет, — пояснил политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. — Финансовая система Штатов абсолютно дефицитная: они тратят больше, чем зарабатывают. Именно по этой причине им приходится без конца занимать деньги под собственный доллар, который, в общем-то, ничем не обеспечен.

В беседе с «ВМ» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев подчеркнул, что дефицит бюджета — одна из острейших проблем США (по данным Управления Конгресса США по бюджету, в 2021 году дефицит составил почти три триллиона долларов — прим. «ВМ»). Именно эту проблему каждую осень обсуждают конгрессмены, пытаясь решить, стоит ли повышать потолок бюджетного дефицита. В контексте нынешней ситуации эта проблема вновь актуализируется.

— США исходят из своей логики. Допустим, им надо «помочь» Украине на 40 миллиардов, но дальше вопрос: «Откуда взять эти деньги?», — рассуждает Беляев. — В бюджете все деньги расписаны, других нет — значит, для того чтобы выдать эти средства, нужно нагрузку на расходную часть бюджета увеличить на 40 миллиардов. А если все внутренние поступления уже исчерпаны, то есть лишь два варианта: либо увеличить еще на десятки миллиардов дефицит бюджета, либо искать внешний источник кредита. Не думаю, что ради Украины американцы будут раздувать дефицит своего бюджета.

В свою очередь политолог Людмила Кравченко полагает, что вопрос не в наличии суммы в 40 миллиардов долларов, а в том, готов ли американский истеблишмент выделить эти деньги Украине вместо использования их на развитие собственной страны.

— В США традиционно сильно лобби, полагающее, что средства необходимо вкладывать в развитие своей экономики, — поясняет собеседница «ВМ». — Однако есть те, кто считает, что нужно тратиться и на военные кампании за границей. Сенатор Рэнд Пол, скорее всего, относится к первой группе. Его логика такова: нет нужды изымать средства из экономики США, а если они необходимы на военную кампанию, то лучше обратиться к внешним кредиторам.

При этом в случае с внешними займами цепочка получения средств удлиняется и весь процесс их получения усложняется. Отсюда вероятность того, что эти средства все же будут выделены Украине, снижается, отмечает Кравченко.

Все опрошенные «ВМ» эксперты сходятся во мнении, что сценарий, при котором Китай одолжит США деньги, вполне реален. По мнению Беляева, в ситуации вокруг Украины Поднебесная занимает «полунейтральную позицию над схваткой» и не желает портить отношения ни с одной из сторон:

— Китайцы — большие прагматики. Для Китая 40 миллиардов долларов — плевая сумма. Они найдут способ договориться, исходя из своих собственных интересов.

Как полагает Кравченко, Китай готов одалживать деньги на экономические задачи. Однако с выделением кредита «под военные нужды» с высокой долей вероятности могут возникнуть сложности.