Синоптик Шувалов назвал два самых теплых дня в Москве на предстоящей неделе

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Москве самую теплую погоду на предстоящей неделе стоит ожидать в понедельник и пятницу. Об этом в субботу, 28 мая, «Вечерней Москве» рассказал синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В период со вторника по четверг столбики термометров опустятся до плюс 20 градусов в дневное время. В ночные часы температурные показатели на протяжении всей недели будут держаться в пределах плюс 10–13 градусов, — отметил он.

По словам Шувалова, в понедельник и пятницу, 30 мая и 3 июня, воздух в столице прогреется до плюс 22–23 градусов.

Синоптик также уточнил, что следующая неделя в Москве окажется умеренно теплой.

По прогнозам специалистов, показатели в регионе наконец достигнут климатической нормы.

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