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Синоптик Шувалов назвал два самых теплых дня в Москве на предстоящей неделе

Рафаэль Залян
Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Синоптик Шувалов назвал два самых теплых дня в Москве на предстоящей неделе
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Москве самую теплую погоду на предстоящей неделе стоит ожидать в понедельник и пятницу. Об этом в субботу, 28 мая, «Вечерней Москве» рассказал синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В период со вторника по четверг столбики термометров опустятся до плюс 20 градусов в дневное время. В ночные часы температурные показатели на протяжении всей недели будут держаться в пределах плюс 10–13 градусов, — отметил он.

По словам Шувалова, в понедельник и пятницу, 30 мая и 3 июня, воздух в столице прогреется до плюс 22–23 градусов.

Синоптик также уточнил, что следующая неделя в Москве окажется умеренно теплой.

По прогнозам специалистов, показатели в регионе наконец достигнут климатической нормы.

В городе вовсю цветут деревья. «Вечерняя Москва» собрала топ-5 лучших мест, где можно полюбоваться яблоневым цветом и насладиться цветочным ароматом. А сервис Russpass составил подборку садов России, где цветет сирень. В список вошли четыре популярные у москвичей и туристов локации.

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