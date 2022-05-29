Финал кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 29 мая

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

29 мая на стадионе «Лужники» состоится один из главных матчей футбольного сезона в России. В финале Кубка страны сыграют столичные клубы «Спартак» и «Динамо».

Последняя встреча московских клубов в финале Кубка прошла 72 года назад — в 1950 году. Тогда красно-белые выиграли со счетом 3:0.

«Спартак» в последний раз выиграл Кубок России в 2003 году, 19 лет назад. «Динамо» одержал последнюю победу в турнире 27 лет назад, в 1995-м.

Финал Кубка России в столице пройдет впервые за 12 лет.

Победитель турнира получит приз в размере 40 миллионов рублей. Половина от этой суммы будет направлена на развитие детско-юношеского футбола.

21 мая футбольный клуб «Сочи» в рамках последнего тура Российской премьер-лиги обыграл столичное «Динамо» и взял серебро первенства. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей.

18 апреля футбольному клубу «Cпартак» исполнилось сто лет. В копилке клуба — 36 турнирных трофеев и один суперкубок. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с ветеранами красно-белых и узнал у них, как развивалась команда.