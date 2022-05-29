Джабаров осудил Макрона и Шольца за их призывы освободить пленных с «Азовстали»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обеспокоены в Донбассе только будущим военных преступников, а не жизнью их жертв. Такое мнение в воскресенье, 29 мая, выразил сенатор Владимир Джабаров.

— Не судить этих людей по закону, значит дать, по сути, индульгенцию садистам, убийцам, насильникам. Народ Донбасса требует справедливого суда и неизбежного наказания тем, кто совершил преступления, — сказал он.

Джабаров отметил, что террор в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик продолжался на протяжении восьми лет. Однако лидеры европейских стран начали беспокоиться об этом только сейчас, написал сенатор в своем Telegram-канале.

Накануне состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. В ходе беседы французский и немецкий лидеры призвали российского коллегу освободить 2500 бойцов с завода «Азовсталь» в Мариуполе, которые сдались в плен.

20 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.