Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Джабаров осудил Макрона и Шольца за их призывы освободить пленных с «Азовстали»

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Джабаров осудил Макрона и Шольца за их призывы освободить пленных с «Азовстали»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обеспокоены в Донбассе только будущим военных преступников, а не жизнью их жертв. Такое мнение в воскресенье, 29 мая, выразил сенатор Владимир Джабаров.

— Не судить этих людей по закону, значит дать, по сути, индульгенцию садистам, убийцам, насильникам. Народ Донбасса требует справедливого суда и неизбежного наказания тем, кто совершил преступления, — сказал он.

Джабаров отметил, что террор в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик продолжался на протяжении восьми лет. Однако лидеры европейских стран начали беспокоиться об этом только сейчас, написал сенатор в своем Telegram-канале.

Накануне состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. В ходе беседы французский и немецкий лидеры призвали российского коллегу освободить 2500 бойцов с завода «Азовсталь» в Мариуполе, которые сдались в плен.

20 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

Эммануэль Макрон российский сенатор Олаф Шольц
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте