Порошенко попросил Зеленского выпустить его с территории Украины

Фото: twitter/poroshenko

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны. Обращение бывший глава государства опубликовал на своей странице в Telegram.

— После того как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, <...> я надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам, — цитирует Порошенко РИА Новости.

Напомним, что ночью 28 мая экс-президент Украины совершил попытку выехать с территории государства в Польшу. Согласно предоставленной информации, бывший украинский лидер находился в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Пограничники подчеркнули, что Порошенко пытался покинуть Украину на личном автомобиле марки Range Rover. Позже экс-президент Украины попытался покинуть территорию страны второй раз.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать Порошенко по делу о госизмене.