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Эксперты назвали цвета одежды, способные оттолкнуть собеседника

Анастасия Колоскова
Общество
Эксперты назвали цвета одежды, способные оттолкнуть собеседника
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Модные редакторы Marie Claire назвали цвета в одежде, которых следует избегать в различных ситуациях, чтобы не оттолкнуть окружающих.

Так, например, по мнению специалистов, оранжевый цвет ассоциируется с дешевизной. Также не лучшим выбором для романтического свидания станет желтая одежда, так как этот цвет символизирует предательство и эгоизм. А предметы гардероба коричневого цвета выдают в их обладателе скуку педантичность и предсказуемость, подчеркнули редакторы.

Неудачным выбором станет, в том числе, сиреневый цвет.

— Броский наряд подразумевает совершенство и силу. Если вы не сможете создать такое впечатление, то просто потеряетесь за своим ярким образом. Запомнят его, а не вас, — уточнили эксперты.

Специалисты порекомендовали обратить выбор на одежде базовых цветов, таких как белый, черный, бежевый, серый и молочный. Идеальными цветами для встреч станут также зеленый и малиновый, так как они наиболее приятным для психологического восприятия, пишет Lenta.ru.

До этого редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер рассказала, какие сочетания цветов помогут создать дорогой образ.

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