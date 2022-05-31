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Врач назвал простой способ улучшить память

Анна Михалюк
Общество
Врач назвал простой способ улучшить память
Фото: Depositphotos

Врач общей практики Михаил Петрик назвал простой способ, который поможет улучшить память и одновременно снизит холестерин.

По его словам, чем человек становится старше, тем память становится хуже, и эта проблема существовала во все времена. Тема привлекала внимание ученых, и в рамках одного из исследований эксперты решили выяснить, как экстракт клюквы может влиять на когнитивные способности человека.

— Отобрали 60 человек в возрасте от 50 до 85 лет, их поделили рандомно на две группы. Одним давали порошок плацебо, а другим экстракт клюквы, который соответствовал 100 граммам свежих ягод. Сильно увеличилась зрительная память у тех, кто принимал экстракт клюквы, а также возросла эпизодическая память. У них улучшилось кровообращение в тех зонах головного мозга, которые ответственны за память, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Он отметил, что клюква содержит вещества, которые обладают противовоспалительной активностью и антиоксидантным действием: они связывают свободные радикалы, которые повреждают клетки организма. Для восстановления функций мозга, по словам врача, в сутки нужно употреблять 100 граммов ягоды в течение 12-ти недель, причем неважно, свежая она или замороженная. Такими же полезными свойствами обладает экстракт клюквы.

Ученые назвали ягоду, которая помогает при множестве болезней. Она снижает риски развития сахарного диабета и холестерин, предотвращает сердечные заболевания.

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