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МИД: Россия высылает одного сотрудника посольства Черногории

Евгений Белоусов
В мире
МИД: Россия высылает одного сотрудника посольства Черногории
Фото: МИД РФ

Москва в качестве ответной меры высылает одного сотрудника посольства Черногории. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— Данная мера является ответом на принятое 7 апреля с.г. черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить «persona non grata» ряд дипломатов Посольства России в Подгорице, — говорится в сообщении.

Посла Черногории в РФ Милорада Шчепановича вызвали в задние министерства, где ему вручили соответствующую ноту протеста, уточнили на сайте МИД.

19 мая министерство потребовало сократить количество дипперсонала посольства Словении на четыре человека. Уточняется, что словенские дипломаты будут должны в течение десяти дней покинуть территорию России.

До этого стало известно, что российская сторона в качестве ответной меры высылает 24 итальянских дипломата из страны. Кроме того, Россия в ответ на высылку 41 сотрудника российских дипломатических учреждений из Франции вышлет 34 французских дипломата.

Кроме того, в апреле Россия выслала из страны трех норвежских дипломатов в качестве ответной меры на действия королевства Норвегия.

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