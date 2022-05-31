ЦБ пока не планирует отменять ограничения на покупку наличной валюты

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Банк России (ЦБ РФ) пока не планирует ослаблять ограничения на продажу валюты физическим лицам. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

— Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу, — заявила она.

Об этом Юдаева рассказала во время пресс-конференции, передает ТАСС.

В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля решил ограничить возможность кредитных организаций продавать наличную валюту гражданам до 9 сентября 2022 года.

Банки в России с 20 мая вновь получили возможность продавать любую наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро. Разрешить продажу валюты в регуляторе решили из-за наличия у российских банков остатков иностранных банкнот.

Стоит ли вкладываться в валюту в нынешних условиях, «Вечерней Москве» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По мнению эксперта, вложение в иностранную валюту оправданно, если человек активно ездит в другие страны.