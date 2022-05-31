Жилой дом по реновации построят на Каспийской улице

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Каспийская улица, 28 Карта всех событий

В столичном районе Царицыно начнется строительство нового дома с подземной автостоянкой по программе реновации. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Застройщик Московский фонд реновации получил разрешительную документацию и может начинать работы. По проекту для жителей построят двухсекционный дом на 97 квартир с современной отделкой, корзинами для кондиционеров и остекленными лоджиями, — отметил он.

В общей сложности в доме будет 97 квартир: 51 однокомнатная, 24 двухкомнатных и 22 трехкомнатных. После окончания строительства, как уточняется, произойдет обустройства двора, в ходе которого там появятся детская и спортивная площадки, места для отдыха, несколько десятков деревьев и кустарников. Сама новостройка будет расположена по адресу Каспийская улица, участок 28, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что жильцы более чем 500 старых домов получат новые квартиры в жилых объектах, построенных по программе реновации. При этом он добавил, что из 514 расселяемых объектов 95 уже демонтированы по технологии «умного сноса».