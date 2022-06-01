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Володин заявил о расколе в американском обществе

Полина Долганова
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Володин заявил о расколе в американском обществе
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что общество в Соединенных Штатах оказалось расколото. Об этом он написал в среду, 1 июня, на своей странице в Telegram.

По его словам, американцы критикуют позицию властей США относительно ситуации на Украине.

— Ситуация внутри США, несмотря на пропаганду и тотальное формирование общественного мнения против России, показывает, что американское общество расколото и многие все больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине, — написал Володин.

Он также напомнил, что американский политик Генри Киссинджер призвал западную сторону отказаться от попыток добиться военного поражения России в ходе спецоперации.

Володин подытожил, что американский и украинский президенты Джо Байден и Владимир Зеленский не располагают достаточным опытом, чтобы ответственно подходить к ситуации.

Недавно стало известно, что рейтинг одобрения американского президента Джо Байдена достиг рекордно низких показателей в 36 процентов из-за инфляции в США. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентств Reuters и Ipsos. По данным опроса, 59 процентов граждан Америки не довольны президентством Байдена. Около 36 процентов респондентов заявили, что поддерживают политику нынешнего президента. По данным агентства, этот рейтинг является самым низким за все время нахождения Байдена не его посту.

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