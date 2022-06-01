Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Столичные службы подготовили жилые дома к летнему сезону

Араз Салехов
Город
Столичные службы подготовили жилые дома к летнему сезону
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Савёлки Карта всех событий

Управляющие компании объявили о завершении всех необходимых работ, связанных с подготовкой систем жилого фонда района Савелки к эксплуатации в весенне-летний период. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Специалисты выполнили промывку цоколей, фасадов и домовых знаков, отремонтировали входные группы, цокольные этажи, отмостки и кровли, — говорится в сообщении.

Так, в вышеуказанном районе специалисты подготовили 466 различных систем в 106 корпусах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что в конце апреля в городе прошли масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий после зимы. В частности, 23 апреля прошла промывка зданий на улицах Красная Пресня и Земляной Вал, а также на Фрунзенской набережной и внутренней стороне Бульварного кольца.

В ходе работ используются профессиональные аппараты высокого давления. При очистке высотных зданий привлекаются промышленные альпинисты.

Также 28 мая в Москве прошла четвертая и последняя в 2022 году промывка дорог с шампунем. Специальная техника промыла все дорожные покрытия, парковки, тротуары и дворовые территории.

коммунальщики Благоустройство Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте