Столичные службы подготовили жилые дома к летнему сезону

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Савёлки Карта всех событий

Управляющие компании объявили о завершении всех необходимых работ, связанных с подготовкой систем жилого фонда района Савелки к эксплуатации в весенне-летний период. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Специалисты выполнили промывку цоколей, фасадов и домовых знаков, отремонтировали входные группы, цокольные этажи, отмостки и кровли, — говорится в сообщении.

Так, в вышеуказанном районе специалисты подготовили 466 различных систем в 106 корпусах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что в конце апреля в городе прошли масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий после зимы. В частности, 23 апреля прошла промывка зданий на улицах Красная Пресня и Земляной Вал, а также на Фрунзенской набережной и внутренней стороне Бульварного кольца.

В ходе работ используются профессиональные аппараты высокого давления. При очистке высотных зданий привлекаются промышленные альпинисты.

Также 28 мая в Москве прошла четвертая и последняя в 2022 году промывка дорог с шампунем. Специальная техника промыла все дорожные покрытия, парковки, тротуары и дворовые территории.