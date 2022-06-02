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Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта

Араз Салехов
Общество
Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин присвоил министру чрезвычайных ситуаций Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ глава РФ подписал в четверг, 2 июня.

— Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу, — говорится на официальном портале правовой информации.

Напомним, что 25 мая российский лидер назначил Александра Куренкова главой МЧС. Кроме того, Путин объявил о включении в состав Совета безопасности (СБ) РФ нового главу МЧС.

В понедельник, 1 июня, глава страны отправил в отставку пять генералов и одного полковника МВД. Так, занимаемые должности освободили: начальник управления МВД по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, заместитель начальника главного управления МВД по Алтайскому краю (начальника полиции) генерал-майор Александр Лаас, начальник управления МВД по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин, начальник оперативного управления МВД генерал-майор Александр Удовенко, заместитель начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор Юрий Инстранкин и первый заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД полковник полиции Эмиль Мусин.

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