«Бессмысленные и тупые»: Юрий Лоза высказался о санкциях запада

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Певец и композитор Юрий Лоза высказал свое мнение о санкциях, которые наложил запад на Россию из-за спецоперации на Украине.

По мнению музыканта, эти действия не несут никакой смысловой нагрузки, и лучше от этого украинским или европейским гражданам не становится.

— Все эти ограничения бессмысленные и тупые. Отмена гражданских рейсов как-то помогает Украине? Я не понимаю… Это борьба с чем-то? Или взяли и перекрыли рекламу в YouTube, сейчас народ его меньше смотрят... От этого украинцам стало легче? — недоумевает Лоза в интервью для Youtube-канала Super.

Также он высказал свое мнение о беспорядках, которые происходили в Украине в 2013 году. Он осудил ситуации, когда люди устраивают погромы в тех случаях, когда можно обойтись без них. В качестве примера он привел Евромайдан, когда власти Украины отказались от интеграции с Евросоюзом.

— Почему я был против переворота, который состоялся в Украине в 2013 году? Ребята, у вас через три месяца выборы должны были быть. Ну, избрали бы другого президента. Зачем устраивать этот бардак? Зачем нациков выводить на трибуны? Зачем потом бомбить Донбасс восемь лет? Жечь людей в Доме профсоюзов? Это можно было обойти, совершая определенные, постепенные действия, — высказался музыкант.

Лоза считает, что осуждать людей, которые приняли решение уехать из России после начала спецоперации на Украине, не стоит. При этом он считает неправыми тех, кто из-за рубежа критикует деятельность государства, в котором человек преуспел в делах и стал известной личностью.