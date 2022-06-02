ЗОЖ-активист рассказал о подготовке к веломарафону

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

ЗОЖ-активист Алексей Ильмухин в этом году собирается преодолеть 10 000 км на велосипеде за 100 дней. Свою акцию он назвал «Вся Россия 2022». Спортсмен рассказал, как проходит его подготовка и зачем он решил совершить велопробег.

Велопробег стартует 1 июля.

— На велопробеге «Вся Россия 2022» я буду останавливаться в 22 городах, чтобы провести лекцию «Первые шаги к здоровью». В этом моя миссия — зажечь сердца людей, чтобы они решились на позитивные перемены, — рассказал Алексей в комментарии argumenti.ru.

Подготовку к велопробегу активист начал еще в январе. Он отметил, что старается как можно больше ходить, выполняет функциональные тренировки, делает упор на развитие выносливости. В качестве места подготовки спортсмен выбрал Сочи, так как в этой местности есть и подъемы, и ровные дороги.

Алексей Ильмухин отметил, что в подготовке ему помогает команда единомышленников. Они разрабатывают маршрут велопробега, остановки, особенности питания в дороге.

Коллекция велосипедов москвича Андрея Мятиева насчитывает около 1000 экземпляров. Многим из них больше сотни лет. И количество их растет. О своем увлечении москвич рассказал «Вечерней Москве».