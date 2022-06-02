Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на Авиационной улице

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Россия, Москва, улица Константина Царёва Карта всех событий

Трамваи № 15, 28, 30 и 31 на Авиационной улице в районе остановки «Покровское-Стрешнево» задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 2 июня.

Маршруты были временно изменены. Позже в дептрансе добавили, что движение трамваев на данном участке было восстановлено.

— Восстановлено движение трамваев на Авиационной улице, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что движение трамваев на юге Москвы также было восстановлено. Задерживались маршруты № 16, 38, 39 и 47. Движение в районе остановки «Серпуховский Вал» было затруднено по техническим причинам.