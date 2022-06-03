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Стали известны подробности убийства бизнесмена в центре столицы

Юлия Курганова
Происшествия
Стали известны подробности убийства бизнесмена в центре столицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Комсомольский проспект Карта всех событий

Застреленный в центре Москвы предприниматель мог находиться в розыске в другой стране. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах корреспонденту ТАСС.

— По предварительным данным, убитый находился в розыске в Армении, — сообщил собеседник агентства.

По какому обвинению разыскивался убитый бизнесмен, не уточняется.

Журналистам стала известна личность мужчины, которого застрелили в центре столицы вечером в четверг, 2 июня. Убитым оказался предприниматель Оганес Камарян.

Бизнесмена застрелили выстрелом в голову на Комсомольском проспекте. В настоящее время полиция разыскивает 25-летнего молодого человека, выглядящего, «как тинейджер».

Московская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины в центре ы.

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