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Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в Соединенных Штатах

Юлия Курганова
В мире
Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в Соединенных Штатах
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал на фоне недавних случаев массовой стрельбы запретить в стране продажу штурмовых винтовок, магазинов высокой емкости к ним и ужесточить контроль за оборотом оружия.

В настоящее время граждане США могут покупать штурмовые винтовки и магазины с вместимостью до 30 патронов в каждом.

— Мы должны запретить оборот штурмового огнестрельного оружия и магазинов высокой емкости. А если мы не можем запретить их, то мы должны повысить границу возраста, необходимого для их приобретения, с 18 до 21 года, — заявил американский лидер в четверг, 2 июня, в обращении к согражданам.

Также Байден предложил ужесточить проверку биографических данных потенциальных покупателей оружия, «устранить барьер, защищающий его производителей» при подаче судебных исков и изменить правила хранения огнестрельного оружия.

— Это рациональные, основанные на здравом смысле шаги, — отметил глава страны.

Еще американский президент заявил, что вторая поправка к конституции США, которая гарантирует право граждан на владение огнестрельным оружием, не является абсолютом и следует ужесточить контроль за его оборотом.

Байден выразил мнение, что участившиеся случаи массовой стрельбы в Америке требуют от руководства страны принятия «основанных на здравом смысле мер».

Два человека погибли при стрельбе в четверг, 2 июня, около церкви в штате Айова, стрелявший также мертв. Инцидент случился на парковке около церкви в городе Эймс в 18:51 по местному времени (02:51 по московскому времени 3 июня).

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