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«Смерть по легкомыслию»: Агутин рассказал, от чего скончался Белоусов

Юлия Курганова
Общество
«Смерть по легкомыслию»: Агутин рассказал, от чего скончался Белоусов
Фото: vk.com/zhena_belousov

Хиты певца Евгения Белоусова в 90-е годы гремели на всю страну. Артист скончался 2 июня 1997 года на самом пике популярности. Ему было всего 32 года. Он ушел из жизни через месяц после операции по поводу аневризмы головного мозга. Но первый концертный директор музыканта Николай Агутин (отец Леонида Агутина) заявил, что звезда умер совсем по другой причине.

— Он пошел покурить, вытащил капельницу. А вернувшись, поставил ее обратно на руку. Поставил, видимо, неправильно. Врачи лично мне потом говорили, что, вероятно, пузырек воздуха попал. В результате он ушел во цвете лет безумно нелепо. Смерть по незнанию, по неосторожности, по легкомыслию, — рассказал он порталу NEWS.ru.

У Белоусова остались двое детей — дочь Кристина и сын Роман.

Российский певец Леонид Агутин прокомментировал слухи о смерти дочери. Он опроверг сообщения о кончине наследницы в одной из социальных сетей 26 мая.

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