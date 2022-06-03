Столичные службы посадят более 35 миллионов однолетников на городских клумбах этим летом

Цветник / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Столичные службы собираются высадить более 35 миллионов однолетников на городских клумбах этим летом. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению цветников во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, вдоль основных магистралей. В ближайшее время вместо отцветающих виолы и тюльпанов на клумбы высадят более 35 миллионов однолетников. Среди них петунии, бегонии и цинерарии, — рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Так, к новому сезону в теплицах ГБУ «Озеленение» вырастили свыше 150 сортов цветов. Напомним, что общая площадь городских клумб в этом году составляет 880 тысяч квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что в парке «Яуза» высадят свыше 350 тысяч цветов. После высадки растений специалисты продолжат за ними ухаживать и следить за ростом. Цветы будут облагораживать парк и радовать гостей.

В среду, 1 июня, городские службы завершили все необходимые работы, связанные с подготовкой систем жилого фонда района Савелки к эксплуатации в весенне-летний период. Так, в вышеуказанном районе специалисты подготовили 466 различных систем в 106 корпусах.