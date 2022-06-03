Юные москвичи вернулись из Большой арктической экспедиции

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные школьники и студенты колледжей вернулись в столицу с берегов Северного Ледовитого океана. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— За время путешествия юные полярники прошли через разные эпохи, связанные с российской историей, смогли проникнуться ею. Это и есть настоящий, искренний патриотизм, — рассказал директор центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий», возглавлявший Большую арктическую экспедицию, Матвей Шпаро.

Так, в составе Большой арктической экспедиции они оказывали всяческую поддержку полярникам и метеорологам. В ходе события юные горожане дошли до мыса Челюскин, повторив маршруты великих полярников. Экспедиция, посвященная 280-летию открытия мыса Челюскин, самой северной точки Евразии, началась 22 мая. В ней приняли участие 14 школьников и студентов колледжей столицы. Напомним, что они были отобраны из 20 тысяч желающих отправиться в путешествие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, столичные школьники в День защиты детей рассказали, как помогли людям, оказавшимся в сложной ситуации.

Также стало известно о презентации аудиогидов на семи языках, мобильных приложений, чат-ботов и цифровых двойников экспонатов с технологиями дополненной реальности для Музея Победы. Уточняется, что их создателями является городские школьники.