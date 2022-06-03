Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Взрыв прогремел в море рядом с «Азовсталью»

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Взрыв прогремел в море рядом с «Азовсталью»
Фото: shutterstock

В нескольких десятках метров от мариупольского пляжа, неподалеку от завода «Азовсталь» прогремел взрыв. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что журналист находился в непосредственной близости и слышал звук сильного взрыва. По словам очевидцев, в море поднялся столб воды высотой в 30 метров. При этом никто не пострадал.

Предполагается, что это могла сдетонировать мина от столкновения с крупной рыбой, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск полностью разминировали порт в Мариуполе. Всего в ходе разминирования специалистами было обследовано 134 сооружения.

20 мая стало известно о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских боевиков. Отмечается, что националисты были заблокированы российскими войсками с 21 апреля 2022 года. В пятницу подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Украина Взрывы Азовское море
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Сохраняем статус зеленого города

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Все мнения
О проекте