Взрыв прогремел в море рядом с «Азовсталью»

Фото: shutterstock

В нескольких десятках метров от мариупольского пляжа, неподалеку от завода «Азовсталь» прогремел взрыв. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что журналист находился в непосредственной близости и слышал звук сильного взрыва. По словам очевидцев, в море поднялся столб воды высотой в 30 метров. При этом никто не пострадал.

Предполагается, что это могла сдетонировать мина от столкновения с крупной рыбой, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск полностью разминировали порт в Мариуполе. Всего в ходе разминирования специалистами было обследовано 134 сооружения.

20 мая стало известно о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских боевиков. Отмечается, что националисты были заблокированы российскими войсками с 21 апреля 2022 года. В пятницу подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.