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«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в Коломбо

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В мире
«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в Коломбо
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает рейсы в Шри-Ланку после ареста властями этой страны самолета A330. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— «Аэрофлот» приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта, — говорится в сообщении.

При этом пассажиры, которые находятся в настоящее время в Коломбо с обратными билетами на 2, 4 и 5 июня, будут вывезены из страны 4 и 5 июня. Оставшиеся пассажиры, которые должны вернуться в Москву позже 5 июня, также будут вывезены из Коломбо в срок, передает ТАСС.

Суд Коломбо 2 июня запретил самолету «Аэрофлота» покидать Шри-Ланку. Жалоба была подана в связи с тем, что у компании-обвинителя Celestial Aviation Trading Limited есть мировое соглашение с ответчиком, которым является ОАО «Российские авиалинии».

В пятницу в МИД РФ была вызвана посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге, которой выразили протест из-за произошедшего.

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