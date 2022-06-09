Стало известно о применении Россией истребителей Су-57 на Украине

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России в ходе специальной операции на Украине задействовали звено из четырех истребителей Су-57, которые были связаны в единую информационную сеть с целью уничтожения противовоздушной обороны (ПВО) противника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в четверг, 9 июня.

По данным собеседника агентства, истребители участвовали в операции по выявлению и поражению украинских ПВО. Объединение самолетов в информационную сеть было достигнуто благодаря автоматическим системам связи, навигации, передачи данных и опознавания в реальном времени.

Источник подчеркнул, что такое объединение бортов в едином информпространстве значительно повышает эффективность выявления и поражения целей. Он также уточнил, что в ходе спецоперации подтвердилась информация о низкой радиолокационной заметности истребителей, передает РИА Новости.

В конце мая стало известно, что российский тяжелый ударный беспилотник С-70Б «Охотник» в ходе испытаний выполнил стрельбу управляемыми ракетами по целям на земле. Удары были нанесены боеприпасами, входящими в состав вооружения истребителя Су-57.