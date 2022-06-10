«Чем бы дитя ни тешилось»: Лавров прокомментировал санкции Киева против Путина

Фото: МИД РФ

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что украинские санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и других политиков не требуют ответной реакции. Такое мнение он выразил в пятницу, 10 июня.

— Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны — чем бы дитя ни тешилось, — цитирует министра РИА Новости.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российского президента Владимира Путина. Кроме того, в список внесены министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены российского правительства. Всего под санкции украинского лидера попало 35 человек.

В свою очередь депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении России, являются циничными и трусливыми.