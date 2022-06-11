СМИ: Неисправный самолет из Сочи приземлился в аэропорту Шереметьево

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево приземлился летевший из Сочи самолет с неисправностью. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах в субботу, 11 июня, сообщает ТАСС.

Отмечается, что посадка прошла успешно. По предварительной информации, у самолета был неисправен левый двигатель.

9 июня во время посадки в Сочи у самолета Boeing 737 загорелась стойка шасси. На борту был 191 пассажир, при посадке людей сразу вывели из самолета.

Сотрудники Следственного комитета выясняют причины задымления стойки шасси самолета, прибывшего из Казани в аэропорт Сочи. Уточняется, что возгорания шасси не было, как это сообщалось изначально.