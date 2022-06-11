Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

В ДНР опровергли данные о готовящемся суде над наемником из Южной Кореи

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР опровергли данные о готовящемся суде над наемником из Южной Кореи
Фото: depositphotos

Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова опровергла информацию о том, что в республике готовится суд над наемником из Южной Кореи.

— Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по сообщениям публичным, он разочаровался в идеях, за которые воюют вооруженные силы Украины, и вернулся обратно на родину, — сказала Никонорова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Донецке состоится суд над наемником из Южной Кореи.

До этого граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, судом ДНР были приговорены к смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны.

Все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение о смертном приговоре британским наемникам на Украине. По его словам, судебной системе республики не стоит мешать, а спекулировать на тему данного приговора не стоит.

Южная Корея ДНР Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте