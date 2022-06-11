В ДНР опровергли данные о готовящемся суде над наемником из Южной Кореи

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Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова опровергла информацию о том, что в республике готовится суд над наемником из Южной Кореи.

— Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по сообщениям публичным, он разочаровался в идеях, за которые воюют вооруженные силы Украины, и вернулся обратно на родину, — сказала Никонорова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Донецке состоится суд над наемником из Южной Кореи.

До этого граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, судом ДНР были приговорены к смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны.

Все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение о смертном приговоре британским наемникам на Украине. По его словам, судебной системе республики не стоит мешать, а спекулировать на тему данного приговора не стоит.