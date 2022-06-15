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Мурашко оценил необходимость массовой вакцинации против оспы в России

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Общество
Мурашко оценил необходимость массовой вакцинации против оспы в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Необходимости в массовой вакцинации против оспы в настоящее время в России нет. Об этом в среду, 15 июня, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

— Сейчас такой необходимости нет, — сказал министр.

Соответствующее заявление Мурашко сделал в кулуарах юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 15 по 18 июня, передает РИА Новости.

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», насколько опасен вирус оспы обезьян и с какой вероятностью он дойдет до России.

ВОЗ созвала чрезвычайную встречу 20 мая для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем.

Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заразившимся ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.

Позже стало известно, что первая в мире смерть человека от оспы обезьян была зафиксирована в Нигерии, где по состоянию на 30 мая заболел 21 человек.

Вакцинация Россия Михаил Мурашко
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