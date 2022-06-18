Судно накренилось около Туапсе из-за проблем с балластом

Фото: Telegram / РИА Новости

В районе Туапсе из-за проблем с балластом накренилось судно. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

— Произошло нарушение в работе балластной системы судна. Визуально наблюдается наличие крена на правый борт более десяти градусов, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на борту судна находится 28 человек. При этом в Сети появились видеокадры, на которых видно, что находящееся недалеко от берега судно клонит в бок.

В настоящее время экипаж проводит работы по восстановлению балластной системы. После этого планируется, что судно самостоятельно продолжит ход в порт Туапсе, передает РИА Новости.

24 ноября 2021 года сообщалось, что две баржи, которые буксировались судном «ПАК», сели на мель в Баренцевом море. Инцидент произошел в районе пролива Карские ворота.

Отмечается, что инцидент произошел из-за сильного волнения на Баренцевом море. Капитан судна дал команду отдать буксировочный трос от барж, никакой угрозы для находившихся на борту судна людей не возникло.