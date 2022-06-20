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Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининграда

Араз Салехов
В мире
Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининграда
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия оставляет за собой право на действия по защите своих интересов в том случае, если литовские власти не объявят о возобновлении грузового транзита в Калининград в ближайшее время. Об этом в понедельник, 20 июня, говорится в сообщении МИД РФ.

— Заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов, — говорится в сообщении.

Также в Министерство иностранных дел России была вызвана временная поверенная в делах Литвы в связи с протестом из-за решения Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининград. Российские власти в свою очередь требуют незамедлительной отмены этих рестрикций.

Политолог Дмитрий Журавлев в материале «Вечерней Москвы» отметил, что Россия может ввести новые ограничения в отношении Литвы, которые сильно повлияют на ее экономику. Однако политолог Наталия Елисеева считает, что ввести ограничения необходимо не только в отношении Литвы, но и в адрес сопредельных государств.

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