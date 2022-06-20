Guardian: Российскому послу в Лондоне запретили посещать парламент

Фото: zumapress.com

Власти Великобритании запретили российскому послу Андрею Келину и другим дипломатам из РФ посещать здание парламента до особого уведомления. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает газета Guardian, ссылаясь на заявление спикеров палаты лордов и палаты общин.

— Как официально аккредитованный представитель российского правительства посол не будет приветствоваться в парламентской резиденции до особого распоряжения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет на посещение парламента послом и прочими дипломатами ранее был неофициальным. Он появился с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине, передает РИА Новости.

Накануне новый глава британского генштаба ВС Патрик Сандерс заявил, что Великобритании необходимо создать армию, способную «победить Россию». Его поколение должно подготовить армию, чтобы «снова воевать в Европе», подчеркнул он. При этом Сандерсу, по его словам, достанется самая маленькая за 300 лет армия Британии.

До этого сообщалось, что участники саммита НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня 2022 года, объявят, что Россия — больше не партнер для альянса, а «угроза миру и стабильности».