Уголовное дело возбудили по факту пропажи самолета Ан-2 в Якутии

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

По факту пропажи самолета Ан-2 в Якутии возбудили уголовное дело о нарушении техники безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что аварийные маяки борта вовремя не сработали. Местонахождение самолета остается неизвестным, передает ТАСС.

Спасателям удалось обнаружить обломки пропавшего самолета 23 сентября. Место крушения — в районе поселка Корфовского. Позднее стало известно, что все члены экипажа погибли.