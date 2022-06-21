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Уголовное дело возбудили по факту пропажи самолета Ан-2 в Якутии

Полина Долганова
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту пропажи самолета Ан-2 в Якутии
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

По факту пропажи самолета Ан-2 в Якутии возбудили уголовное дело о нарушении техники безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что аварийные маяки борта вовремя не сработали. Местонахождение самолета остается неизвестным, передает ТАСС.

Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе МЧС. Крушение борта произошло по пути к площадке «Вертикальный». На борту самолета находилось три человека. В настоящее время к поискам объекта готовятся самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

В сентябре 2021 года военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае. Известно, что самолет перестал выходить на связь на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

Спасателям удалось обнаружить обломки пропавшего самолета 23 сентября. Место крушения — в районе поселка Корфовского. Позднее стало известно, что все члены экипажа погибли.

место крушения Уголовные дела Самолеты
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